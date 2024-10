Cor 2 luglio 2022 Festa di fine anno con “Fiabesofia” all’asilo Biccheddu Una importante dimensione di aggregazione e condivisione educativa per i più piccoli e i genitori, partecipi di un clima festoso insieme alle maestre, educatrici e operatrici della struttura



PORTO TORRES - Un’atmosfera di gioco e di cultura nella festa di fine anno che ha animato la scuola d’infanzia Fondazione Gianuario Biccheddu di Porto Torres. Una importante dimensione di aggregazione e condivisione educativa per i più piccoli e i genitori, partecipi di un clima festoso insieme alle maestre, educatrici e operatrici della struttura. Non solo colori e divertimento ma anche libri. Promotori dell’iniziativa la Fidapa BPW Italy sezione locale che ha incontrato bambini e famiglie nel cortile della scuola, dove alcuni piccoli si sono congedati per inziare, tra qualche mese, una nuova avventura nella scuola primaria.



A loro è stato riservato un incontro speciale con la scrittrice, nonché socia Fidapa, Alessandra Sannino, autrice di due libri destinati ai più piccoli e non solo. Un lavoro frutto di due grandi passioni che l’hanno sempre accompagnata nella sua crescita professionale: la scrittura e la filosofia. Ne è nata la pubblicazione di due libri di fiabe per bambini, da 0 a 99 anni, che riprendono alcuni concetti filosofici dei più grandi pensatori del passato, dal titolo “Fiabesofia, racconti di filosofia antica” e “Fiabesofia 2, racconti di filosofia medievale”.



«La filosofia, non è soltanto materia per adulti, ma è proposta come storiella, decorata con aneddoti e concetti che stimolano la curiosità e sollevano dubbi – ha detto l’autrice – e questi libri, il primo indicato per i bambini dai 4 anni in poi, e il secondo dai 6 anni, sono la dimostrazione di come si può aprire alla filosofia, intesa come amore per la conoscenza, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e scoprire nuovi mondi». La festa è stata inaugurata dopo i saluti della presidente della Fondazione Biccheddu Rossella Masala, della presidente della Sezione Fidapa di Porto Torres, Maria Cristina Benenati, e della presidente del Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu.