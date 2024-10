Sara Alivesi 5 luglio 2022 Ryanair, sciopero il 17 luglio Disagi all´orizzonte il prossimo 17 luglio 2022 a causa dell´agitazione dei lavoratori che rivendicano «contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose»



ALGHERO - Ancora disagi all'orizzonte nel trasporto aereo. I sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti portano avanti la protesta e indicono per domenica 17 luglio un nuovo sciopero di 24 ore per piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink. I lavoratori che si trovano in Italia rivendicano «contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose» e «stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge». «Confidiamo - affermano, infine, Filt-Cgil e Uiltrasporti - in un’immediata apertura al dialogo da parte di Ryanair, così da poter evitare ai passeggeri disagi e cancellazioni di voli durante il periodo estivo»