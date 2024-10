S.A. 8 luglio 2022 Università: 62 corsi storici e 3 novità Le novità rispetto allo scorso anno sono l’attivazione del corso di Design, nonché la riattivazione dei corsi di laurea triennale in Ostetricia e in Ingegneria Industriale e del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetricie



SASSARI - L'Università di Sassari, forte del terzo posto in Italia nella classifica Censis tra gli atenei medi, arricchisce l’offerta formativa e lancia un nuovo corso di laurea, oltre a riattivarne altri tre dopo un anno di sospensione delle immatricolazioni. Diventano così complessivamente 62 i corsi di studio: 34 lauree triennali, 22 magistrali e 6 magistrali a ciclo unico; 36 ad accesso libero e 26 ad accesso programmato (necessario il test di accesso). Le novità rispetto allo scorso anno sono l’attivazione del corso di Design, nonché la riattivazione dei corsi di laurea triennale in Ostetricia e in Ingegneria Industriale e del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetricie. Sono 7 i corsi di laurea internazionali, di cui due interamente in lingua inglese: “Wildlife management, conservation and control” e “Innovation Management for sustainable tourism”.



Le iscrizioni per i corsi ad accesso libero e anni successivi al primo, immatricolazioni e iscrizioni saranno aperte dal 1° agosto e fino alla fine di ottobre. L'elenco dei corsi disponibili è on line sul sito dell'Ateneo all'indirizzo https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa. Per i corsi ad accesso programmato nazionale di Medicina e Odontoiatria valgono scadenze diverse: entro le ore 15.00 del 22 luglio su www.universitaly.it ed entro il 25 luglio sul sito UNISS, per i seguenti posti: Medicina e Chirurgia (Classe LM41) n. 139 posti riservati a cittadini UE e non UE, n. 4 posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) e Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM46) n. 30 posti riservati a cittadini UE e non UE, n. 3 posti riservati a cittadini non UE residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi): per entrambi il test nazionale è previsto per il giorno 6 settembre.



Anche per Veterinaria la scadenza è il 22 luglio alle 15.00 su www.universitaly.it e entro il 25 luglio sul sito UNISS, per i seguenti posti: n. 50 posti riservati ai candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia; n. 6 posti riservati ai candidati non UE residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a candidati cinesi); il test nazionale è previsto per il giorno 8 settembre. Per Scienze dell’Architettura e del progetto la scadenza è il 18 luglio alle 12.00 sul sito www.uniss.it, con test il 27 luglio, per n. n. 70 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari (di cui n. 10 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; fra i quali n. 6 riservati ai cittadini cinesi)

Il test nazionale per i corsi relativi alle Professioni Sanitarie si terrà invece il 15 settembre (a breve, sul sito www.uniss.it saranno pubblicati bandi e scadenze), questi i posti disponibili: Infermieristica 150 posti; Ostetricia 22 posti; Logopedia 22 posti;

Fisioterapia 35 posti; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 35 posti; Tecniche di laboratorio biomedico 30.



I bandi per i corsi a numero programmato sono programmati su www.uniss.it/numeroprogrammato, e sulla medesima pagina sarà presto disponibile anche il bando per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (50 posti, il test sarà il 28 settembre). Nell’ambito delle attività del Progetto di Orientamento finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna (POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”) l’Ateneo ha inoltre attivato la “Summer School UnissTest” con corsi in presenza utili a rafforzare le competenze e le conoscenze degli studenti e delle studentesse che intendano iscriversi ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale. Inoltre, sempre nell’ambito del medesimo progetto, tutti gli interessati potranno esercitarsi online con simulazioni dei test a numero programmato già a partire dalla fine di luglio.