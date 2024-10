Cor 9 luglio 2022 «Acque eccellenti a Valledoria» Dalle analisi riportate sul portale delle acque del Ministero della Salute, con riferimento alla stagione in corso (ultimo prelievo del 22/06/2022) si certifica chiaramente quanto sopra affermato nonché l’assoluta assenza di scarichi fognari



VALLEDORIA - In questi giorni, sono giunte all’amministrazione comunale di Valledoria, diverse segnalazioni sulla colorazione anomala delle acque del mare (acque di colore verde) nonché la presenza di sporcizia con chiazze giallo- marroni. Il fenomeno, che si presenta da anni in alcuni periodi della stagione, non è certo piacevole, tuttavia le acque sono classificate dal Ministero della Salute come “eccellenti”.



Dalle analisi riportate sul portale delle acque del Ministero della Salute, con riferimento alla stagione in corso (ultimo prelievo del 22/06/2022) si certifica chiaramente quanto sopra affermato nonché l’assoluta assenza di scarichi fognari. Come da qualcuno ventilato. Il fenomeno più volte segnalato, invece, è perciò da addebitarsi a cause naturali: la schiuma nelle acque superficiali, non sempre è dovuta a scarichi inquinanti relativi al carico antropico costiero. Dalle consultazioni con esperti biologi in materia è possibile affermare che questo risultato si può verificare per cause naturali, come per esempio l’azione di alghe oppure le reazioni di sostanze cosiddette “tensioattive naturali”.



A supporto delle analisi effettuate dagli organi competenti, l’amministrazione comunale di Valledoria lo scorso 6 luglio ha effettuato nuovi prelievi in diversi punti del litorale e, in particolare, nei tratti oggetto delle lamentele. Il risultato, elaborato da un laboratorio di analisi accreditato, conferma il rispetto dei parametri di legge sulla balneabilità delle acque. L’amministrazione è pertanto a fianco di tutti gli operatori turistici che riterranno avviare le azioni opportune per il danno ricevuto dalla divulgazione di informazioni allo stato di fatto, infondate.