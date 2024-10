S.A. 13 luglio 2022 Vite dei minatori: il ricordo all´Argentiera “Argentiera - Una miniera di ricordi” è il titolo del convegno organizzato dal presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru che si terrà venerdì 15 luglio alle 18.30 nella Scala dell´Argentiera.



ARGENTIERA - “Argentiera - Una miniera di ricordi” è il titolo del convegno organizzato dal presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru che si terrà venerdì 15 luglio alle 18.30 nella Scala dell'Argentiera. L’incontro pubblico sarà l’occasione per ripercorrere, in una location particolarmente suggestiva, la storia delle persone che hanno lavorato nella miniera e la vita di tutta la comunità che ci ruotava intorno. Dopo i saluti istituzionali del presidente Murru e del sindaco Nanni Campus, interverranno Gianfranco Madarese e Claudio Demontis, entrambi figli di minatori.



Nel corso del convegno sarà narrata la storia di Dionigi Rassu, minatore che ha perso la vita all'età di 34 anni nel 1960, e che è riuscito a salvare la vita a un collega minatore. Il tragico fatto avvenne nella vicina miniera di Canaglia e resterà per sempre simbolo delle tragedie occorse in miniera. All’incontro di venerdì sarà presente il figlio di Dionigi Rassu, Angelo Rassu.



Il ricordo di questa vicenda sarà lo spunto per approfondire la vita dei minatori e ascoltare numerosi racconti sul tema. Gianfranco Madarese interverrà sulla figura del minatore, mentre Claudio Demontis concentrerà il suo intervento sugli aspetti sociali della vita dei minatori, sull'organizzazione del lavoro e sul concetto di "famiglia".