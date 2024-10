S.A. 13 luglio 2022 Pai: Comitato Nurra sul piede di guerra All´indomani dell´approvazione in Consiglio comunale della Variante al Piano di Assetto Idrogeologico, il Comitato Zonale Nurra esprime tutto il suo disappunto e annuncia battaglie nelle sedi oppurtune







Il Comitato se la prende con «la maggioranza consiliare algherese a trazione sardo-leghista, con la compagine "carro armato" di Forza Italia, che lascia l’agro della bonifica con il cerino in mano, nonostante le grandi promesse e l’impegno chiaro di svolta rispetto alla precedente amministrazione Bruno, quindi in piena continuità amministrativa, paradossalmente spacciata per tutela della pubblica incolumità, in spregio a qualsiasi norma di buon senso politico».



«Nella sostanza delle cose non è cambiato nulla» secondo il presidente Tiziana Lai che elenca ancora una volta le carenze del Piano: «nessuno studio di dettaglio che permetta la vera risoluzione dei problemi, pochissime opere di mitigazione per altro solo nel territorio dove non è stato operato un maggior dettaglio; 800 ettari di territorio produttivo, su cui insistono importanti attività economiche e decine di famiglie, lasciate ad annegare nella marea dei vincoli idrogeologici con le nefaste conseguenze sia economiche che tecniche». E conclude annunciando battaglia «in tutte le sedi opportune».



