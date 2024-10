Cor 14 luglio 2022 La Casellati premia il Made in Italy: c´è Marras La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, premierà le eccellenze italiane che si sono distinte nel mondo: tra loro, lo stilista di Alghero, Antonio Marras. La cerimonia prevista sabato a Roma



ALGHERO - Sabato 16 luglio (ore 11) nell’Aula Legislativa di Palazzo Madama la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, premierà le eccellenze italiane che si sono distinte nel mondo. La premiazione si svolgerà nel corso del XXIV appuntamento di “Senato&Cultura”, la rassegna di eventi voluta dalla presidente Casellati che dal 2019 vede il Senato e Rai Cultura impegnati a valorizzare il patrimonio artistico e culturale e i talenti del “saper fare” italiano.



L’evento, che verrà trasmesso in diretta da Raiuno e condotto da Marco Carrara, vedrà protagonisti nell’emiciclo del Senato i più importanti marchi del Made in Italy che hanno saputo esportare la nostra cultura imprenditoriale oltre i confini nazionali fino a diventare modelli di innovazione e creatività in tutto il mondo. Il riconoscimento del presidente del Senato andrà a Guido Barilla, Leonardo Ferragamo, Francesca Catelli, Josè Rallo, Giuseppina Amarelli, l'algherese Antonio Marras e Luigi Cimolai, quali rappresentanti di famiglie e gruppi imprenditoriali che hanno saputo conquistare i mercati mondiali facendo dell’italianità il loro marchio di fabbrica.



La cerimonia, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte di Musica Nuda, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, sarà aperta dal saluto della presidente Casellati e vedrà la partecipazione del presidente di Confindustria Carlo Bonomi; a seguire, l’esibizione del cantautore Giovanni Caccamo.