Cor 19 luglio 2022 Lodè: arrestato latitante belga L´uomo risultava essere ricercato dall’autorità giudiziaria teutonica per il reato di traffico internazionale di stupefacenti e sul quale pendeva un mandato di arresto europeo



BITTI - Il 17 luglio 2022, i militari della Compagnia Carabinieri di Bitti nel comune di Lodè, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, nato in Belgio e residente nel nuorese. L'uomo risultava essere ricercato dall’autorità giudiziaria teutonica per il reato di traffico internazionale di stupefacenti e sul quale pendeva un mandato di arresto europeo. Dal mese di gennaio di quest’anno il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bitti unitamente ai Carabinieri della Stazione di Lodè hanno iniziato servizi di osservazione e una attività info-investigativa finalizzata alla localizzazione del predetto, cosa verificatasi nella tarda mattinata di domenica, quando lo stesso, fermato nella pubblica via è stato dichiarato in arresto e associato alla Casa circondariale di Nuoro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.