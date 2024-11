S.A. 22 luglio 2022 40 mln di euro per 90 bus elettrici Programmato l’acquisto di mezzi elettrici per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e la sperimentazione di mezzi alimentati a idrogeno da coniugarsi con la realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno prevista nel progetto di collegamento ferroviario tra la città di Alghero e l’aeroporto di Fertilia finanziato con il Fondo complementare del Pnrr



CAGLIARI - La Giunta regionale, con una delibera approvata ieri su proposta dell’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, ha stanziato quasi 40 milioni di euro per l’acquisto di 90 autobus elettrici di 12 metri destinati all’Arst. «Il rinnovo della flotta dell’azienda regionale dei trasporti va avanti – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – nell’ottica del raggiungimento di una serie di obiettivi che la Giunta si è data fin dal suo insediamento: garantire a tutti gli utenti del trasporto pubblico locale, sardi e turisti, servizi sempre più efficienti e moderni, seguendo un approccio ‘green’ orientato al rispetto dell’ambiente e a una maggiore sostenibilità».



Su queste basi, la Regione ha quindi programmato l’acquisto di mezzi elettrici per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e la sperimentazione di mezzi alimentati a idrogeno da coniugarsi con la realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno prevista nel progetto di collegamento ferroviario tra la città di Alghero e l’aeroporto di Fertilia finanziato con il Fondo complementare del Pnrr.



Così, nell'ambito del processo di transizione energetica del parco autobus delle aziende di trasporto pubblico locale, rientra anche il finanziamento riconosciuto alla Regione dal Cipess, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, di 39 milioni e 234mila euro per la sostituzione di autobus della tipologia extraurbano a trazione diesel di 12 metri, utilizzati su linee a breve raggio, con nuovi autobus a trazione elettrica della stessa dimensione.