Cor 13:14 Polifonica Santa Cecilia: Il filo Rosso Venerdì 20 giugno ore 18.30 nella cappella della Santissima Annunziata della Biblioteca Universitaria di via Enrico Costa nr 57 a Sassari. La grande musica raccontata in grandi location intrise di Cultura, storia, suggestioni e significato



SASSARI - l secondo degli otto appuntamenti in calendario dell’ormai consueta e partecipata rassegna “Il Filo Rosso” è fissato per il 20 giugno (h. 18.30) nella cappella della Santissima Annunziata della Biblioteca Universitaria di Sassari di via Enrico Costa - uno dei luoghi simbolo del progetto - è avrà come graditissimi ospiti la Schola Cantorum “Civitas Templi” e Schola Cantorum “Olbia”, ensemble diretti dal maestro Marco Ortu e accompagnati al pianoforte dal maestro Paolo di Paola. La rassegna - direzione artistica del maestro Matteo Taras - è organizzata dall’Associazione Polifonica Santa Cecilia della presidentessa Denise Gueye grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Sardegna.



Due realtà musicali nate a Tempio nel 2014 e a Olbia nel 2018 grazie ad appassionati amatori del canto corale decisi ad intraprendere un attento percorso di studio sulla polifonia vocale, con lo scopo di sensibilizzare, promuovere e divulgare l'immenso patrimonio che la stessa rappresenta, spaziando in un vasto repertorio che va dalla polifonia classica rinascimentale a quella contemporanea abbracciando anche repertori e autori di epoche intermedie.



“Il Filo Rosso” è un fil rouge tessuto ad arte dalle sapienti ugole della Polifonica Santa Cecilia di Sassari, legame fatto d’arte e note che di anno in anno si rafforza e rafforza il rapporto che lo associa alla città, ai luoghi della Cultura, agli amanti della musica e della Cultura, in generale a chiunque Cultura e musica abbia voglia di scoprirle, ascoltarle, viverle appieno ad un passo da casa in posti che hanno un senso. Un legame forte, che non si spezza. Un filo rosso che corre lungo le stagioni che passano, e che rifiorisce di anno in anno sempre più rigoglioso.



Foto d'archivio