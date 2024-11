S.A. 25 luglio 2022 A 136 km in città, autovelox lo inchioda Multa da 840 euro e sospensione della patente per 6 mesi per il motociclista che sabato mattina è stato immortalato dall´autovelox mentre sfrecciava a 136 chilometri all´ora in via Tramontana a Porto Torres



PORTO TORRES - Multa da 840 euro e sospensione della patente per 6 mesi per il motociclista che sabato mattina è stato immortalato dall'autovelox mentre sfrecciava a 136 chilometri all'ora in via Tramontana. La Polizia locale, coordinata dal comandante facente funzioni Michele Roggio, ha utilizzato il sistema di rilevazione della velocità nell'ambito di una campagna per incrementare la sicurezza stradale nel centro urbano. L'intervento interesserà anche altre strade dove sono maggiori i rischi per pedoni e automobilisti a causa dell'eccesso di velocità, in attesa che si concluda l'iter burocratico per installare gli autovelox fissi.



«Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto tante richieste di intensificare i controlli nelle strade che spesso vengono utilizzate come piste automobilistiche - dichiara l'assessora alla Polizia locale Gian Simona Tortu - l'intento del Comune non è quello di fare cassa ma garantire che venga rispettato il Codice della strada. È incredibile che in una via urbana che costeggia parchi frequentati dai bambini si vada a velocità che non sono consentite in nessuna strada d'Italia».