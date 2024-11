S.A. 25 luglio 2022 Cinemadamare, i vincitori a Villanova Il filmmaker italiani e stranieri, che hanno scelto il miglior film tra quelli girati dal 18 luglio fino ad oggi nel comune di Villanova Monteleone, hanno realizzato 18 cortometraggi, con cui hanno riportato la grande bellezza naturale del posto



VILLANOVA MONTELEONE - Vince il film Second Coming, del regista Jaxson Thorthon, Usa la sesta weekly competition di Cinemadamare, il più lungo Campus internazionale del cinema, e che poi sarà in viaggio per tutta Italia, fino a metà settembre. Il filmmaker italiani e stranieri, che hanno scelto il miglior film tra quelli girati dal 18 luglio fino ad oggi nel comune di Villanova Monteleone, hanno realizzato 18 cortometraggi, con cui hanno riportato la grande bellezza naturale del posto, dandone un’interpretazione fresca e d’impatto.



I premi assegnati dallo staff ai giovani filmmaker sono invece quelli tecnici e artistici: lo stesso “Second Power” si aggiudica i premi per il best script, per lo stesso Jaxson Thorthon, e quello per la best cinematography, con la prestazione di Eli Leibow, Usa. Si aggiudica il premio come best actor Lorenzo Sorbi, Italia. I premi come best production, grazie agli sforzi di Elena Valeri, Italia, e best music, grazie all’estro di Francois Dupè se li assicura il film “L’ultima caccia della Lupa”.Infine il best editor va a Julian Nogues, Uruguay, per il film “Il viaggio di una capra maledetta”



Alla presenza dei filmmaker italiani e stranieri si è consumata la sesta serata di attività della Carovana del Campus Itinerante che ha scelto il comune di Villanova Monteleone, come sesta tappa del tour 2022. In questa straordinaria Weekly Competition, per il pubblico è stato semplice notare come il periodo di produzione nel comune sardo sia stato particolarmente intenso con un risultato finale del tutto eccezionale. Oltre ai film sono state proiettate anche le clip realizzate dallo Staff di Cinemadamare, che hanno raccontato la familiarità e bellezza della cittadina sarda, mettendone a nudo ogni particolarità nascosta, a partire dall’affascinante necropoli di Puttu Codinu fino al nuraghe Appiu e finendo con la tomba dei giganti di Laccaneddu.



Il risultato di questa settimana di lavoro è stato in totale armonia con l’importanza dei luoghi offerti ai giovani cineasti. Il comune si è tramutato in un set a cielo aperto ed è stato esplorato, scoperto e raccontato nei modi più variegati dai partecipanti alla Kermesse. I filmmaker si sono subito ritrovati in un ambiente caldo e accogliente, che gli ha permesso di lavorare e produrre in maniere che mai si erano viste finora, usufruendo anche di ambientazioni di grandissima varietà. Questi luoghi sono stati usati come location dei film in concorso per la sesta Weekly Competition di quest’anno.



Parole di soddisfazione per l'ottimo risultato della settimana di produzione anche da parte del direttore di Cinemadamare Franco Rina, che ha seguito la manifestazione passo passo, che dichiara: «Il ritorno per il secondo anno consecutivo a Villanova Monteleone non è casuale. Abbiamo voluto fortemente reiterare quanto di buono era avvenuto durante Cinemadamare 2021, e credo che il tutto abbia superato le mie più rosee aspettative. I giovani cineasti italiani e stranieri hanno reso più che giustizia alla gentilezza, disponibilità e apertura che il popolo sardo ci ha offerto, usando le meravigliose ambientazioni della Sardegna al meglio delle loro possibilità. Come al solito, sono estremamente soddisfatto del lavoro dei nostri filmmaker e, sono sicuro, lo è anche il comune di Villanova Monteleone».