Alghero Calcio, arriva mister Gianni Piras

ALGHERO - Il primo tassello della squadra è al suo posto: sarà mister Gianni Piras ad allenare la prima squadra dell’Alghero Calcio nella stagione 2022-2023. Gianni Piras è un allenatore molto apprezzato in tutta la Sardegna, si è occupato tantissimo di settore giovanile, con i giovani talenti ha raggiunto obiettivi importanti e ha avuto grandi soddisfazioni. Ma non solo, nelle ultime due stagioni ha guidato la prima squadra dell'Audax Alghero raggiungendo sempre la finale e l'anno scorso la promozione in Prima Categoria.



La carriera di Mister Piras inizia nel lontano 2001 nel settore giovanile della Catalunya e prosegue al Fertilia con cui vince il titolo regionale Allievi. Poi dal 2015 al 2020 è a Sassari tra Torres - 2 finali regionali Juniores - e Latte Dolce con cui disputa la finale regionale Allievi Élite. Dal 2020 al 2022 siede sulla panchina della prima squadra dell'Audax Algherese in 2^ Categoria e l'anno scorso centra la promozione.



Gianni Piras è orgoglioso e sa che solo con la dedizione la squadra potrà raggiungere gli obiettivi stagionali: «Per uno come me, che non ha alle spalle una grande carriera da giocatore, è un orgoglio allenare la squadra della propria città, anche perché arriva dopo tanti anni di panchine tra i giovani – dice Piras che conclude – naturalmente siamo consci io, staff e squadra che abbiamo la responsabilità di raggiungere molteplici obiettivi. Unica promessa che sentiamo di fare e che ci metteremo il massimo impegno e dedizione». La scelta di Gianni Piras va sicuramente nella strada della continuità e soprattutto della conoscenza di una parte della rosa, giocatori che conosce bene, che ha seguito all'Audax Alghero.



Nella foto: Gianni Piras