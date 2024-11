Cor 2 agosto 2022 Darwin Pastorin a Palazzo Ducale L’evento è inserito all’interno della rassegna Sassari Estate 2022. L’ingresso è gratuito. Darwin Pastorin è un giornalista sportivo, nato a San Paolo del Brasile da una famiglia di migranti veneti. È stato redattore al Guerin Sportivo, inviato speciale e vicedirettore di Tuttosport, direttore di Tele+, Stream TV, ai Nuovi Programmi di Sky Sport, La7 Sport, Quartarete TV



SASSARI - Giovedì 4 agosto alle 19 terzo appuntamento con la rassegna “Colpi di testa”, organizzata dall’associazione Memoria Storica Torresina e dalla Biblioteca Popolare dello Sport in collaborazione con la libreria internazionale Koinè Ubik e con il patrocinio del Comune di Sassari. L’evento è inserito all’interno della rassegna Sassari Estate 2022. L’ingresso è gratuito.



Dopo la lezione di mister Francesco D’Arrigo e il grande successo dell’uno contro uno letterario tra Gigi Datome e Flavio Tranquillo, stavolta il protagonista sarà Darwin Pastorin: all’interno del cortile di Palazzo Ducale, in piazza del Comune, il noto giornalista sportivo e scrittore dialogherà con Sebastiano Virgilio sul filo del quarantennale della vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna e presenterà il suo libro "Lettera a Bearzot – Il Vecio, Pablito, il Mundial ’82 e altri incantesimi”.



Darwin Pastorin è un giornalista sportivo, nato a San Paolo del Brasile da una famiglia di migranti veneti. È stato redattore al Guerin Sportivo, inviato speciale e vicedirettore di Tuttosport, direttore di Tele+, Stream TV, ai Nuovi Programmi di Sky Sport, La7 Sport, Quartarete TV. Collabora con Passaporto Nansen, Il corsaronero, Torino Magazine. Ha scritto numerosi libri mettendo insieme calcio e letteratura, memoria personale e memoria collettiva. I suoi maestri sono stati Giovanni Arpino e Vladimiro Caminiti. Ha condotto trasmissioni come “Sky Racconta”, “Le partite non finiscono mai”, “Il gol sopra Berlino”, “Le teorie di Darwin”.