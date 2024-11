S.A. 3 agosto 2022 Trasporto pubblico, agevolazioni a studenti Confermate anche per l’anno scolastico 2022-23 le agevolazioni tariffarie per gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico locale



CAGLIARI - Sono state confermate anche per l’anno scolastico 2022-23 le agevolazioni tariffarie per gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico locale. Lo ha deciso la Giunta regionale con una delibera proposta dall’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, che ha stanziato risorse aggiuntive (3 milioni di euro) a quelle (13 milioni) già previste, per un totale di 16 milioni di euro.



Gli studenti di ogni ordine e grado con Isee familiare non superiore a 25.500 euro, al momento dell’acquisto dell'abbonamento personale mensile, integrato o annuale per tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ferro e via mare, pagheranno solo il 20% del costo totale, usufruendo di un abbattimento del prezzo dell’80%. La stessa agevolazione è riconosciuta anche, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo figlio studente appartenente a un nucleo familiare con almeno tre figli studenti. Tutti gli altri aventi diritto, con reddito superiore al valore corrispondente Isee di euro 25.500, pagheranno il 40% del costo totale dell’abbonamento usufruendo di una riduzione del 60%. (ale)