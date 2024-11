Cor 6 agosto 2022 «Un bilancio contro gli algheresi» «Scelte estemporanee, legate più all´inseguimento delle emergenze che per visione e programmazione. Manca un quadro d´insieme, un orizzonte politico di medio e lungo periodo. L´unico indirizzo che emerge chiaro è l´esigenza di fare cassa»



ALGHERO - «Finalmente, dopo 3 anni pieni di mandato, arriva il primo bilancio politico dell'amministrazione Conoci. L’approvazione avviene con enorme ritardo rispetto a quanto previsto dalla norma (proroghe a parte…) e dalla logica, tant’è che la maggioranza finisce per portare in aula un documento, che dovrebbe indicare la politica per tutto il 2022, quando siamo addirittura arrivati al 4 di agosto. Il tempo enorme per partorirlo non è però sufficiente per dare una visione. Da un bilancio di previsione ci aspettiamo, infatti, emerga chiara la linea politica e la strategia che l’amministrazione di turno persegue. Quel che emerge, invece, è che l'amministrazione Conoci si caratterizza per scelte estemporanee, legate più all'inseguimento delle emergenze che per visione e programmazione». Lo dichiarano i consiglieri dei gruppi di minoranza - Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune e PD.



«Manca un quadro d'insieme, un orizzonte politico di medio e lungo periodo. L'unico indirizzo che emerge chiaro è l'esigenza di fare cassa aumentando tutto quanto fosse possibile: tassa di soggiorno, sosta a pagamento, Tari, servizio di autobotte comunale, tariffe per l'utilizzo delle palestre per citarne alcuni. Nel frattempo troviamo in bilancio un pesante aumento della previsione di entrata per violazioni del codice della strada rispetto al 2021, che fa presagire una volontà di incrementare le multe per fare cassa come la reintroduzione del carro attrezzi aveva già lasciato intuire. Per fortuna in molti casi sono i bandi ministeriali e regionali a dettare un indirizzo e il vincolo di destinazione».



«Di rilevante in questo bilancio ancora le scarse risorse per asfaltare le strade e per le manutenzioni. Appena 125 mila reali, seppur con la promessa di destinare 1 milione in una prossima variazione di bilancio. Poco, pochissimo in relazione allo stato in cui versano le strade della città. Nonostante le maggior previsioni di entrata a spese dei cittadini, riteniamo ancora insufficienti le risorse destinate alla società In House per garantire i servizi che gli sono stati affidati. È evidente il contrasto tra quanto si riesce a garantire sul verde strutturato e il clamoroso ritardo sugli interventi di sfalcio e pulizia che evidenziano ancora una volta l'assenza di programmazione alla quale ci ha ormai abituato il sindaco conoci e la sua maggioranza. Auspichiamo che almeno con la destinazione dell'avanzo di amministrazione si riesca a dare un'anima e un respiro politico all'azione amministrativa» concludono i gruppi consiliari di minoranza - Per Alghero, Futuro Comune e Sinistra in Comune e PD.