Fiera Mogoro: 1800 visite dall´apertura

MOGORO - Sono circa 1800 i visitatori della 61esima Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna di Mogoro nei primi 13 giorni di apertura, mentre è di oltre 3.500 euro il ricavo medio giornaliero delle vendite. I primi parziali dati confermano quanto l’appuntamento con l’esposizione di Mogoro sia atteso e i manufatti proposti siano apprezzati dai visitatori, turisti ma anche tanti sardi, che ogni anno tornano nei locali di piazza Martiri della Libertà.



«Questi primi numeri ci confermano la bontà delle scelte fatte, a partire dall’allungamento della durata – commenta l’assessore dell’Artigianato, Commercio e Attività Produttive, Francesco Serrenti -. Abbiamo riscontrato che c’è uno zoccolo duro tra i nostri visitatori, coppie o gruppi che ogni anno fanno almeno una tappa a Mogoro e alla Fiera. Quest’anno, poi, il dato delle vendite è assolutamente positivo, si tende ad acquistare da subito, anche grazie alle procedure meno farraginose rispetto alla precedente edizione. Abbiamo una spesa pro capite giornaliera di circa 26 euro a persona».



Importante risposta di pubblico anche per i numerosi appuntamenti che stanno accompagnando la Fiera quest’anno, spettacoli, cinema, mostre fotografiche. Venerdì sera, per la gioia dei bambini - e non solo – la piazza è stata coperta da schiuma e colori per l’Animal Color Party, mentre domenica grandi e piccini si sono scatenati con il Magic Cartoons, musical con tutti i personaggi della Disney.