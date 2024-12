Cor 16 agosto 2022 Igiene urbana: commissione urgente ad Alghero Niente vacanze per la commissione Ambiente del comune di Alghero, convocata con urgenza dal presidente Mulas per discutere di igiene urbana in questi giorni di super lavoro



ALGHERO - Mentre sui social non si contano le lamentele e le polemiche sul servizio di igiene urbana, in affanno a causa soprattutto del super carico di turisti riversatisi in Riviera del Corallo (schermaglie a distanza anche tra assessore ed ex), il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas (Udc), convoca per la giornata di giovedì 18 agosto (ore 16.30) una riunione urgente per dibattere sulla situazione attuale del servizio di raccolta cittadino alla luce anche di alcuni comprensibili disservizi evidenziatisi nelle ultime settimane.



Foto d'archivio