S.A. 17 agosto 2022 Precipita da scogliera, muore a Stintino Secondo una prima ricostruzione, il turista di 74 anni stava pescando quando, forse a causa di un malore o della perdita di equilibrio, č caduto nel vuoto. Un volo di diversi metri e poi lo schianto sugli scogli



STINTINO - Tragedia durante la notte a Stintino dove un anziano di 74 anni č caduto dalla scogliera ed č morto. L'episodio č avvenuto intorno alle 22.



Secondo una prima ricostruzione, il turista stava pescando quando, forse a causa di un malore o della perdita di equilibrio, č caduto nel vuoto. Un volo di diversi metri e poi lo schianto sugli scogli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Porto Torres, la Guardia costiera e i carabinieri.



In azione anche i sommozzatori per raggiungere il punto in cui si trovava il corpo. Dopo il recupero la salma č stata poi affidata alla Guardia costiera che l'ha trasportata in porto.



Nella foto: l'intervento della Capitaneria