Tour Éntula con Piergiorgio Pulixi

PORTO TORRES - Il 22 agosto Piergiorgio Pulixi sarà a Orotelli, il 23 a Porto Torres, il 24 a Valledoria e il 29 a Villagrande Strisaili con il romanzo “La settima luna”, nuovo capitolo della serie con protagonista il vicequestore Vito Strega. Lunedì 22 agosto a Orotelli, ore 18:00, presso la piazzetta del Centro polivalente Franco Pintus, Piergiorgio Pulixi presenta per Éntula “La settima luna” in dialogo con Natascia Talloru. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Chiara&Stefy di Ghilarza.



Martedì 23 agosto a Porto Torres, ore 21:00, presso la Torre Aragonese, Piergiorgio Pulixi presenta per Éntula “La settima luna” in dialogo con Veronica Monti. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Koinè della città. Martedì 24 agosto a Valledoria, ore 20:00, presso San Pietro a Mare, Piergiorgio Pulixi presenta per Éntula “La settima luna” in dialogo con Vanni Lai. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Koinè di Sassari.



Lunedì 29 agosto a Villagrande Strisaili, ore 18:30, in Via Roma 1 fronte Municipio, Piergiorgio Pulixi presenta per Éntula “La settima luna” in dialogo con Giusy Ferreli. L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria del Corso di Tortolì. “La settima luna” è il nuovo capitolo della serie con protagonista il vicequestore Vito Strega. Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982. Fa parte del collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo. Insieme allo stesso Carlotto e ai Sabot ha pubblicato Perdas de fogu (Edizioni E/O 2008), e singolarmente il romanzo sulla schiavitù sessuale Un amore sporco, inserito nel trittico noir Donne a perdere (Edizioni E/O 2010).