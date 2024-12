S.A. 20 agosto 2022 Alex di Amici ad Alghero Martedì 23 agosto alle ore 17 sarà recuperato l’appuntamento saltato a luglio con Alex, cantante dell’ultima stagione di “Amici” arrivato in finale assieme al concorrente, poi vincitore Luigi



Nuovo appuntamento instore della libreria il labirinto Mondadori di Alghero in collaborazione con Centro Commerciale Naturale “Al centro storico” e Ristorante Movida. Martedì 23 agosto alle ore 17 sarà recuperato l’appuntamento saltato a luglio con Alex, cantante dell’ultima stagione di “Amici” arrivato in finale assieme al concorrente, poi vincitore Luigi.



Alex, impegnato nel tour di lancio del suo cd “Non siamo soli” incontrerà nei locali della libreria in via Carlo Alberto 119, i suoi fans nel tradizionale appuntamento firmacopie - Instore: autograferà le copie del cd e farà una foto con ognuno dei suoi fans. L’ingresso sarà autorizzato ai soli in possesso del pass. Il pass viene dato dalla libreria Mondadori al momento dell’acquisto del cd. Vale la consueta regola di un cd, un pass, una persona.



Il vero nome dell’artista è Alessandro Rina, cresciuto tra Como e l’Inghilterra con il padre (dove ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019). Ed è proprio Londra il palcoscenico delle sue prime esibizioni prima che inizi, a settembre del 2021, il suo percorso all’interno della scuola di Amici. Nell’EP di Alex troveranno spazio tutti i brani cantati nel programma comprese Sogni al cielo, canzone certificata con il disco d’oro, e Senza chiedere permesso, brano donatogli da Michele Bravi (e con lui cantato in un recente concerto). L’evento è patrocinato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero.