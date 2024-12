Cor 31 agosto 2022 Scuolabus: iscrizioni ad Alghero Iscrizioni al servizio di trasporto scolastico, ad Alghero domande da presentare entro il 5 settembre



ALGHERO - C'è ancora tempo fino al prossimo 5 settembre per le iscrizioni on line al servizio scuolabus del Comune di Alghero. I genitori con i figli che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nello scorso anno e non hanno smarrito la password, potranno iscriversi al servizio compilando il format che si trova nell'intranet comunale. Per le nuove iscrizioni, per chi ha smarrito la password e per informazioni, è necessario inviare richiesta all'indirizzo scuolabus@comune.alghero.ss.it.