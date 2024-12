Cor 22 agosto 2022 Nicola Fano presenta il suo libro ad Alghero Mercoledì 24 agosto Nicola Fano sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Sonia Borsato, il suo libro "La candela di Caravaggio



ALGHERO - Mercoledì 24 agosto Nicola Fano sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero per presentare, insieme a Sonia Borsato, il suo libro "La candela di Caravaggio. Da Paolo Uccello a Burri: quando l'arte dà spettacolo", pubblicato dalle edizioni Elliot.



Il teatro è un modo di guardare, come la pittura e la scultura, e le storie di queste discipline si intrecciano fin dall’antichità. È un rapporto stretto che riguarda tutte le epoche: dagli affreschi dionisiaci della Villa dei Misteri di Pompei fino al legame viscerale tra Burri e Beckett, passando per le allegorie di Piero della Francesca e per quelle di Picasso. La candela di Caravaggio racconta questa relazione privilegiata attraverso alcuni quadri e attraverso alcuni artisti e le loro tecniche sceniche. Ciascuna delle diciotto opere d’arte qui scelte dall’autore è come un romanzo nel quale la società del tempo si rispecchia, grazie alla visione e alla teatralità che essa esprime.



Nicola Fano. Insegna Letteratura e Filosofia del Teatro all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Tra i suoi ultimi lavori: Le maschere italiane (il Mulino, 2001), Gli italiani di Shakespeare (Gaffi, 2008), La tragedia di Arlecchino. Picasso e la maschera del Novecento (Donzelli, 2012), Andare per teatri (il Mulino, 2016), Vite di ricambio (Elliot, 2020), Il peso di Anchise (Castelvecchi, 2020). Per Einaudi ha curato Teatro di varietà di Ettore Petrolini (2004)