Sergio Nuvoli Presidente del Corecom Sardegna

CAGLIARI - Il giornalista Sergio Nuvoli è il nuovo Presidente del Corecom Sardegna. E’ stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, pubblicato sul Buras il 18 agosto. Nuvoli, giornalista professionista, 51 anni, è attualmente responsabile del Settore Comunicazione istituzionale dell’Università di Cagliari. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito all'Università di Ferrara il Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza, e all'Università di Cagliari il Master in Economia e finanza etica. E’ presidente regionale e vicepresidente nazionale del GUS, il Gruppo Uffici Stampa della FNSI.