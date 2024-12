S.A. 24 agosto 2022 538 iscritti per il contest ad Alghero Via alla prima edizione dell’Alghero Music Spotlight. Ognuna delle tre serate di concerti verrà aperta dall’esibizione di un artista emergente selezionato tramite un contest, al quale si sono iscritti 538 artisti



ALGHERO - Dal 9 all’11 settembre 2022 all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero si terrà la prima edizione dell’Alghero Music Spotlight, la 3 giorni di eventi e concerti alla scoperta della musica attuale. Un vero e proprio happening musicale che inizierà al tramonto ed accompagnerà il pubblico presente fin nella notte algherese. Ognuna delle tre serate di concerti verrà aperta dall’esibizione di un artista emergente selezionato tramite un contest, al quale si sono iscritti 538 artisti.



Nato da un’idea di Massimo Bonelli (da otto anni organizzatore e direttore artistico del Primo Maggio Roma), Alghero Music Spotlight, che trasformerà l’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero in una sorta di Parco della Musica vista mare, con tribune, platea, palco e zona food e beverage, è una produzione iCompany e Fondazione Alghero realizzata con la collaborazione di Bayou Club Events e il supporto di Sella & Mosca. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it.



Alghero Music Spotlight è realizzato in partnership con Sella & Mosca, la celebre cantina sarda, autentica icona nel mondo vitivinicolo italiano, simbolo di qualità ed eccellenza nelle produzioni, da sempre attenta allo sviluppo economico del territorio ed impegnata nel sostenere con convinzione le eccellenze artistiche e culturali locali. Durante le tre serate dell’Alghero Music Spotlight sarà possibile degustare i vini della cantina e ricevere informazioni sui prodotti vitivinicoli, sempre più simbolo del territorio algherese.