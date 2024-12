S.A. 24 agosto 2022 Abbonamenti bus agevolati a studenti Anche per l’anno scolastico 2022/2023 sono confermate le agevolazioni con riduzione dell’80% o del 60%. Dal 25 agosto è possibile acquistare gli abbonamenti CTM



SASSARI - Dal 25 agosto è possibile acquistare gli abbonamenti CTM con le tariffe agevolate concesse dalla Regione Sardegna per gli studenti. Anche per l’anno scolastico 2022/2023 sono confermate le agevolazioni con riduzione dell’80% o del 60%. Il rinnovo dei profili studente può essere fatto online registrandosi sul sito www.ctmcagliari.it e accedendo all’area personale. Per il primo rilascio della CTM card, richiesta duplicato e contestuale rinnovo o per variazione del profilo (ISEE variato rispetto all’anno precedente) è necessario presentarsi al CTM Point di viale Trieste 151 ma esclusivamente su appuntamento. L’appuntamento si prenota online su https://outlook.office365.com/owa/calendar/CTMSpA2@ctmcagliari.it/bookings/ a partire dal 25 agosto.