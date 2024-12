S.A. 25 agosto 2022 Medici: solo 137 domande per 334 posti vacanti Sono disponibili online nell’albo pretorio dell’Ares le graduatorie provvisorie del bando regionale per l’assegnazione ai medici di medicina generale. In totale sono state presentate 173 domande per 334 incarichi disponibili in tutta l’Isola



Sono state pubblicate e sono disponibili online nell’albo pretorio dell’Ares le graduatorie provvisorie del bando regionale per l’assegnazione ai medici di medicina generale delle sedi vacanti del 2021 pubblicato sul Buras lo scorso 7 luglio. In totale sono state presentate 173 domande per 334 incarichi disponibili in tutta l’Isola: 112 nel territorio dell’Asl di Cagliari; 59 nell’Asl di Sassari; 45 nell’Asl di Nuoro; 36 nell’Asl di Oristano; 25 nell’Asl del Sulcis; 24 nell’Asl della Gallura; 24 nell’Asl del Medio Campidano; 9 nell’Asl dell’Ogliastra. I medici candidati avranno tempo 15 giorni per presentare eventuali istanze di riesame della propria posizione, dopodiché si passerà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e quindi all’assegnazione degli incarichi nelle sedi bandite. «Per tracciare un bilancio attendiamo la conclusione dell’iter e l’assegnazione vera e propria delle sedi. Contiamo, grazie all’importante accordo raggiunto per le sedi disagiate e disagiatissime, di dare una risposta soprattutto a quei Comuni che cronicamente faticano a trovare medici disposti a ricoprire incarichi», dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu.