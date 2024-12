Dal 2 settembre Alghero capitale del CrossFit

8/12/2024 «Il Capodanno sardo parte col piede sbagliato» Non si placano le polemiche ad Alghero e in Sardegna all´indomani della pioggia di euro destinata a pagare i cachet di artisti dal forte richiamo, ma senza un briciolo di programmazione. Marco Tedde attacca: Abbiamo l´impressione che la formula debba essere ripensata in quanto ha perso la capacità di dare propulsione turistica al settore ricettivo e dell’horeca