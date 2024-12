S.A. 26 agosto 2022 Processione e messa per Sant´Agostino Domenica 28 agosto il simulacro sarà portato in Processione dal Gruppo Parrocchiale San Francesco, attraverserà le vie principali del quartiere ad Alghero e seguirà la messa celebrata dal Vescovo Morfino



ALGHERO - Il Vescovo dedito allo studio delle scritture e patrono dell’omonimo e popoloso Quartiere di Sant'Agostino di Alghero viene ricordato dalla chiesa cattolica il 28 agosto, giorno in cui il simulacro verrà portato in Processione dalle ore 18:00. Sarà la Banda Musicale A. Dalerci ad aprire la Processione con i gremi e le autorità civili e religiose. Il simulacro sarà portato in Processione dal Gruppo Parrocchiale San Francesco, attraverserà le vie principali del Quartiere di Sant’Agostino. Al suo rientro nello spazio interno alla casa di riposo celebreranno la Santa Messa il Vescovo Padre Mauro Maria Morfino e il Parroco Don Giuseppe Curcu accompagnati dal Coro Diocesano.



Nella foto: il Vescono Mauro Maria Morfino