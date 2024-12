Cor 30 agosto 2022 Ritorna nel weekend la Cavalcata Sarda Tutti i particolari sono stati presentati dal sindaco di Sassari Nanni Campus e dalla assessora alla Cultura Laura Useri, durante una conferenza stampa a Palazzo Ducale. Poderosa la campagna di comunicazione realizzata che però ha escluso ancora una volta i quotidiani online locali



SASSARI - 2mila persone in rappresentanza di 60 Comuni della Sardegna, più di 30 coppie a cavallo. E ancora: un corteo di cavalli provenienti da 25 Comuni e composto da 280 tra amazzoni e cavalieri. Più di trenta, poi, i gruppi che si esibiranno in canti e balli. Sono soltanto alcuni dei numeri della 71a edizione della Cavalcata Sarda che quest’anno, in via eccezionale ma non per la prima volta, si tiene a settembre, domenica 4. La scelta di spostare la data dell’evento si è resa necessaria per il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, cessata solamente il 31 marzo. L’Amministrazione comunale ha deciso di non rinunciare all’organizzazione, ma di spostarla nella prima data utile. «Abbiamo optato per una formula concentrata, ma non per questo meno spettacolare, che unisce cultura, musica e identità - precisa l'assessora alla Cultura Laura Useri -. L’organizzazione della Cavalcata ha richiesto un grande impegno organizzativo che ha visto in prima linea il Comune di Sassari, nonostante le sole tre settimane che - in via eccezionale per quest’anno - separano i Candelieri dalla Cavalcata».