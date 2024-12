S.A. 3 settembre 2022 A Porto Torres borse di studio per pianisti Il seminario di pianoforte, con lezioni teoriche-pratiche e l’esibizione di concerti in programma nella settimana dal 5 all’11 settembre, è organizzato dal Cism



PORTO TORRES - Il teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres aprirà le porte al Corso estivo di perfezionamento pianistico con la partecipazione di 15 giovani musicisti italiani e stranieri, allo scopo di elevare le loro competenze tecnico musicali e di introdurli in modo competitivo nel circuito professionale. Il seminario di pianoforte, con lezioni teoriche-pratiche e l’esibizione di concerti in programma nella settimana dal 5 all’11 settembre, è organizzato dal Cism, il Centro Internazionale Studi Musicali presieduto dal direttore artistico Stefano Mancuso, concertista e pianista di fama internazionale, insegnante presso il Conservatorio di Sassari. L’iniziativa, che si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Musicando Insieme, presieduta da Donatella Parodi e con la Scuola Civica di Musica “De Andrè” di Porto Torres, prevede l’assegnazione di borse di studio a studenti e studentesse, consistenti in concerti in differenti sedi della Sardegna.



L’obiettivo dell’attività formativa è di inserire i migliori allievi nell’attività concertistica avviandoli alla carriera professionale. Le lezioni, a cura del maestro Stefano Mancuso coadiuvato, per la sezione Junior, dai professori assistenti, i maestri Maria Daniela Gonzalez e Filippo Maria D’Angelo, si terranno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso le sedi del Teatro Parodi e della scuola di musica di via Pacinotti a Porto Torres. Sono previste due sezioni, Junior (per studenti di livello iniziale e medio) e Master (per studenti di livello medio e superiore).



I concerti inaugurali, si terranno lunedì 5 settembre alle 20 presso il teatro Parodi con l’esibizione del pianista Gianluca Paschino, con musiche di Haydn e Schubert, mercoledì 7 suonerà la 13enne pianista Vassa Atanasova, vincitrice della borsa di studio “V.Scaramuzza 2022”. Giovedì 8 settembre, alla stessa ora, salirà sul palco la giovane pianista Andreya Mancheva(15 anni), anche lei assegnataria dello stesso premio, mentre sabato 10 settembre sarà il turno del concerto finale dei partecipanti al secondo Corso estivo di perfezionamento pianistico sezione Junior e infine la chiusura, domenica 11 settembre, con il concerto finale dei partecipanti alla sezione Master che terminerà con l’annuncio dei vincitori delle borse di studio 2022. Il secondo seminario di perfezionamento pianistico segue la prima esperienza effettuata nel settembre 2021 in cui furono assegnate 9 borse di studio.





Nella foto: Stefano Mancuso con due studenti e gli studenti premiati nella edizione 2021