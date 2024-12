S.A. 9 settembre 2022 Ad Alghero Stati Generali editoria regionale Il 15 e 16 settembre prossimi Alghero ospiterà “Tutti i libri del mondo”, il terzo Forum nazionale sull’editoria regionale, organizzato dall’Associazione editori sardi (AES) con l’Associazione italiana degli editori indipendenti (ADEI)



ALGHERO - L’innovazione tecnologica e il digitale come strumento al servizio dell’editoria e del territorio saranno i temi centrali di Tutti i libri del mondo, terzo Forum dell'editoria regionale, in programma ad Alghero il 15 e 16 settembre nella sala conferenze della Fondazione Alghero e dell’Hotel Catalunya. L’evento è organizzato da ADEI - Associazione degli Editori indipendenti e AES - Associazione Editori Sardi, e vede la partecipazione, tra gli altri, di ben sette associazioni regionali, italiane e internazionali.



Saranno due giorni di incontri e confronti per dei veri e propri Stati Generali dell’editoria indipendente, in un momento particolarmente delicato per il comparto: alle difficoltà innescate dall'aumento della carta, si sono aggiunte ora quelle legate alla crisi energetica e allo stop alla legge di riforma del settore editoriale, lungamente attesa e fortemente partecipata. Gli editori vogliono tuttavia guardare avanti, affrontando i nodi del sistema con l'obiettivo di rendere il comparto più efficiente e supportare le piccole e medie case editrici italiane perché possano esprimersi pienamente nel mercato.



Tra i focus del Forum, la gestione dei dati anagrafici dei libri e l’elaborazione delle statistiche di vendita, al centro degli interventi del presidente ADEI Marco Zapparoli, presidente ADEI e di Giacomo d’Angelo (Streetlib). Altro tema centrale sarà la costruzione di reti europee, con l'obiettivo di condividere esperienze e fare fronte comune rispetto alle politiche e alle opportunità che l'Unione offre. Al Forum porteranno quindi la loro esperienza i rappresentanti dell'AEPV - Associació d’Editors del País Valencià, dell'area spagnola di Valencia, e dell'Associazione editori albanesi.



«Proteggere l’editoria a carattere locale, proteggere la titolarità e la gestione dei dati, specie quelli anagrafici e statistici, che sono attualmente gestiti dai grandi gruppi, creare reti di scambio efficaci in tutta Europa sono obiettivi importanti per i prossimi anni», spiega il presidente di ADEI Marco Zapparoli. Secondo Simonetta Castia, Presidente AES e Consigliere direttivo ADEI, cui è affidata l’apertura del meeting, «il Forum sull’editoria rappresenta una preziosa occasione di confronto e mutuo scambio di esperienze e risorse, grazie alla quale i piccoli editori di un territorio e più in generale gli editori indipendenti possono cominciare a dare risposta alle esigenze di crescita e qualificazione che un settore in continua evoluzione richiede».



Il Forum prevede nel pomeriggio di giovedì 15 settembre, nella giornata aperta al pubblico, gli interventi dei relatori, tra cui si alterneranno Giacomo d’Angelo (Streetlib), Marco Dotti (Università di Pavia), Sergio Polimene (Emons), Carola Messina (delegata ADEI per il Piemonte), Africa Ramirez Olmos e Marian Val (AEPV), Petrit Ymeri (Associazione Editori Albanesi). La mattina del 16 settembre, nella seconda giornata, all’Hotel Catalunya, è invece in calendario il workshop operativo con tutti gli operatori del comparto e i rappresentanti regionali di ADEI.



Il programma toccherà altri argomenti a cui ADEI è da sempre attenta, come la bibliodiversità, che guarda alle piccole realtà locali così come a quelle internazionali, la valorizzazione dell'editoria regionale come connessione con il territorio, la tutela dell'indotto professionale che l'editoria indipendente crea, l’analisi critica del sistema di autoproduzione degli scrittori, oggi un vero e proprio fenomeno ma dai contorni etici incerti. Il forum riserverà inoltre ampio spazio all’imminenza di importanti iniziative nazionali, legate all’esperienza di Streetlib ed Emons, per diversificare e arricchire un’offerta dominata dai grandi gruppi.