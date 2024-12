Cor 13 settembre 2022 San Gavino a cavallo, simbolo di Porto Torres L’opera, dalla forte connotazione identitaria, è stata realizzata dall’artista Angelo Masala che ha voluto donarla al Comune turritano: Sarà il simbolo della città, verrà valorizzata e collocata in una posizione in cui potrà essere apprezzata



PORTO TORRES - Sarà il simbolo della città, la scultura del San Gavino a cavallo, una riproduzione della statua originale esposta nella basilica omonima a Porto Torres. L’opera, dalla forte connotazione identitaria, è stata realizzata dall’artista Angelo Masala che ha voluto donarla al Comune turritano. Realizzata in creta, con particolari che la rendono unica, la statua ben visualizza un progetto su cui sta lavorando l’amministrazione comunale.



«La scultura verrà riprodotta e utilizzata dal Comune – ha detto il primo cittadino Massimo Mulas - che intende promuovere un premio da assegnare ogni anno per valorizzare il lavoro di un figlio o una figlia di Porto Torres, personaggi che hanno dato particolare lustro alla città dal punto di vista culturale, sociale ed economico». Uno stimolo ulteriore per consolidare un senso di appartenza alla comunità.



L'opera di Angelo Masala sarà valorizzata e collocata in una posizione in cui potrà essere apprezzata da tutta la città. «E’ stato difficile scolpire questa opera – ha spiegato l’artista – ho dovuto realizzarla per ben due volte perché la creata è un materiale che si spacca facilmente. Per me è stato un successo essere riuscito a concluderla». «Questa idea scaturita da tutte le riunioni delle commissioni consiliari mi auguro venga condivisa da tutto il consiglio», ha aggiunto il vicesindaco Simona Fois.