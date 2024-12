Cor 13 settembre 2022 Maps, incassi per 16mila euro Questo il conteggio accertato dal Parco di Porto Conte per i soli mesi di aprile e maggio 2022. Per la gestione del museo a cielo aperto riconosciuti più di 7mila euro alla società cooperativa “Il Quinto Elemento”



ALGHERO - Inizia ad andare a regime la fruizione del compendio di Punta Giglio col museo a cielo aperto voluto con forza dalla direzione di Casa Gioiosa, la cui gestione è affidata alla società cooperativa “Il Quinto Elemento”, la stessa che ha ristrutturato e riaperto dopo decenni la vecchia batteria militare.



Accertata dal Parco di Porto Conte la somma complessiva di euro 16.233,27 per gli ingressi dei mesi di aprile e maggio 2022. Incassi che andranno ad aumentare nei successivi rendiconti estivi, ancora in attesa di pubblicazione.



I conteggi definitivi sono inseriti nella determina dello scorso mese di luglio, pubblicata a fine agosto. Richiamato il protocollo attuativo per la definizione delle modalità di gestione del museo, le spettanze trasferite alla cooperativa che garantisce la bigliettazione e l'apertura del sito sono pari a 2946,77 euro relativi al mese di aprile e 4.665,37 a maggio per un totale di 7.612,14 euro.



Foto d'archivio