Cor 22 settembre 2022 Castelsardo: Fondali puliti alla quarta edizione La manifestazione, inizialmente prevista per domenica 18 Settembre e rinviata causa delle avverse condizioni meteo marine, inizierà alle ore 9 nel Porto Turistico di Frigiano



CASTELSARDO - Sabato 24 Settembre si terrà, a Castelsardo, la IV edizione di Fondali Puliti. Numerosi gli attori coinvolti: l’amministrazione comunale, la Capitaneria di Porto di Porto Torres e l’Ufficio Locale Marittimo di Castelsardo, le associazioni Sea Project Castelsardo ASD, il Nucleo Sub del CVSM-Protezione Civile, il WWF Sub, Plastic Free Castelsardo e l’ASD Bulli e Surf Club con il fondamentale contributo della marineria locale, tutte accomunate dall'amore ed il rispetto per l'habitat marino.



La manifestazione, inizialmente prevista per domenica 18 Settembre e rinviata causa delle avverse condizioni meteo marine, inizierà alle ore 9 nel Porto Turistico di Frigiano, dove, dopo un briefing informativo sul tema della giornata, ed i saluti istituzionali del Sindaco Antonio Maria Capula, i volontari delle associazioni subacquee partiranno immediatamente alla verifica dei fondali antistanti la città, soffermandosi principalmente sul litorale tra Castelsardo e Lu Bagnu, per liberare il fondale dagli attrezzi da pesca dispersi e/o abbandonati e procedere alla loro rimozione.



Altri volontari si occuperanno inoltre, grazie alla collaborazione della Società Ge.Cas. “Gestioni Castelsardo S.r.l”, che gestisce il compendio portuale, di ripulire lo specchio acqueo antistante le banchine dei pescatori, situate all’interno del porto, dai rifiuti galleggianti che le correnti depositano in particolar modo in quelle aree. La Capitaneria di Porto di Porto Torres emetterà apposita ordinanza di interdizione alla navigazione nel tratto interessato.



Il materiale recuperato sarà trasportato a terra dai pescatori della locale marineria che, con le barche private, daranno il loro contributo alla giornata. Sulla banchina del porto, la ditta EcoNova provvederà ad un corretto smaltimento dei rifiuti ed al trasporto nei vari impianti di raccolta.

Un momento conviviale per tutti i partecipanti all’iniziativa, offerto da supermercato CONAD di Castelsardo, concluderà la giornata. L’evento, giunto alla quarta edizione, ha già ottenuto negli anni passati l’importante patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia di Sassari, del Parco dell’Asinara e del FLAG Nord Sardegna.