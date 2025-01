S.A. 23 settembre 2022 Padel, torneo Città di Sassari Sabato 24 e domenica 25 settembre i campi dello “Sporting Padel Sassari” di via Milano 26 saranno teatro della seconda attesissima edizione del torneo “Città di Sassari” di padel



SASSARI - A partire dalla mattinata di domani, sabato 24 settembre, per proseguire e poi concludersi nel tardo pomeriggio di domenica 25 con premiazioni e festa finale, i campi di dello “Sporting Padel Sassari” di via Milano 26 saranno teatro della seconda attesissima edizione del torneo “Città di Sassari” di padel, manifestazione patrocinata dal Comune di Sassari. Una giornata di sport che avrà nel concetto di inclusione (sociale) e partecipazione le sue chiavi di volta, nel coinvolgimento dei disabili una volontà espressa e ribadita, e nella disciplina il motore che genera entusiasmo e amplifica il messaggio. Ci sarà una lotteria: rivotato interamente donato alla cooperativa Edupè.



Sassari per una due giorni sarà quindi capitale sarda del padel. Epicentro di un movimento che ormai travolge, conquista e coinvolge tantissimi praticanti, senza limiti di età, di ambo i sessi e - soprattutto -, senza alcuna discriminazione riferibile a disabilità fisiche e psichiche, senza distinzioni legate alla predisposizione per la pratica dell’una o dell’altra disciplina di partenza. Gioca a padel chi ha giocato a tennis, chi ha giocato a tennis tavolo, chi a pallavolo, rugby, magari solo a racchettoni in estate e chi, invece, rinuncia per pigrizia anche a fare le scale.



“Uno sport davvero per tutti” sottolineano sorridenti dall’Associazione “A tutto padel”, che in sinergica collaborazione con la Asd Sporting Padel Sassari organizza nel fine settimana (24 e 25 settembre) la seconda edizione del Torneo “Città di Sassari”, evento che porta orgoglioso il nome della città che lo ospita e che punta a diventare appuntamento di livello nazionale, forte dell’impegno degli organizzatori, della qualità della struttura che lo ospita (impianti di via Milano 26) e di una attenzione legata a iniziative collaterali ed eventi di contorno che trasformano un omento di confronto sportivo in una occasione di integrazione, partecipazione, promozione e condivisione di temi, spazi e valori. L’evento è stato presentato questa mattina in una apposita conferenza stampa convocata a Palazzo Ducale alla presenza dell’assessora allo Sport del Comune di Sassari Rosanna Arru, ospitale padrona di casa, di Antonello Marongiu presidente Associazione "A tutto padel”, di Ugo D'Alessandro e Manuel Vanuzzo della "Asd Sporting Padel Sassari" e di Maria Grazia Sias per la cooperativa sociale Edupè, in rappresentanza dei vari soggetti coinvolti nell’organizzazione del torneo.