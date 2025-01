Cor 24 settembre 2022 Scarti vinificazione: progetto internazionale Promuovere il riutilizzo degli scarti della vinificazione per ottenere creme di bellezza, integratori e prodotti farmaceutici, creando al contempo nuove opportunità commerciali per giovani imprenditori



CAGLIARI - Promuovere il riutilizzo degli scarti della vinificazione per ottenere creme di bellezza, integratori e prodotti farmaceutici, creando al contempo nuove opportunità commerciali per giovani imprenditori: è questo l’obiettivo di BESTMEDGRAPE, il progetto dal valore di oltre 3 milioni di euro finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma ENI CBC MED e guidato dall’Università di Cagliari.



Martedì 27 settembre si terrà in città – a partire dalle 10 nell’Aula Magna del Polo di Ingegneria, ingresso da via Marengo - la conferenza internazionale del progetto, che vede protagonisti i team di ricerca dell’Ateneo cagliaritano e dei partner, di numerosi altri centri di ricerca europei e di area mediterranea e giovani imprenditori. L’iniziativa si è sviluppata grazie all’intesa con partner provenienti da Francia, Giordania, Libano e Tunisia, ed è nata per favorire il trasferimento tecnologico verso gli imprenditori dei Paesi coinvolti, supportare la creazione di impresa, integrare e rafforzare la filiera della produzione vitivinicola.



Al termine del processo di trasferimento tecnologico e creazione di impresa, infatti, sono state avviate numerose idee innovative e high-tech: i potenziali imprenditori beneficiari di questo percorso formativo si sono raggruppati in team che mettono insieme competenze ed esperienze professionali diverse, dal mondo agricolo a quello economico e scientifico. Questa contaminazione ha rappresentato il punto di forza che ha permesso la nascita di idee, che rappresentano altrettante future aziende che riceveranno una sovvenzione attraverso il progetto, e opereranno secondo i principi dell'economia circolare, a partire dai sottoprodotti della lavorazione della vite.