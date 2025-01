S.A. 25 settembre 2022 Premio a Cremona per l´algherese Fois L´Academia Cremonensis ha riconosciuto l´impegno dell´autore e direttore del Museo Mase a Porto Conte nella divulgazione della storia e della cultura



ALGHERO - Fois, saggista, narratore e poeta, è dal 2019 Direttore artistico del Museo Antoine de Saint-Exupéry Alghero, dell'Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana e continua a collezionare premi importanti per la sua carriera tra i quali ricordiamo il primo Premio Salvatore Quasimodo, finalista al Premio Alda Merini e innumerevoli altri. A breve, in stampa nuove pubblicazioni dell'autore, tra le ultime, ricordiamo la recente seconda edizione aggiornata del saggio "Fratelli nel silenzio. Massoneria e associazioni Filantropiche ad Alghero" con la prefazione di Annita Garibaldi per le Edizioni Nemapress.



Nel corso degli anni ha dimostrato una maturità artistica raggiunta con lo studio e con l'allestimento di esposizioni a carattere storico legate al territorio, soprattutto Alghero, sua città natale. Il maggior carattere della sua capacità espositiva è quello di suscitare emozioni nascoste e non ancora rilevate nell'animo del visitatore, come è avvenuto nel caso della mostra "Bagagli in sospeso. Ebrei in transito dall'Idroscalo di Porto Conte" in collaborazione con Valentina Piredda Sardinia, che ha visto esposti capi di abbigliamento e casse da viaggio di famiglie ebree in fuga dall'invasione nazista nei paesi dell'Est e lasciati in deposito presso alcune famiglie di Alghero.



Ultimamente, sta portando in scena anche un suo monologo dal titolo "Un amore di suora " con la regia e interpretazione di Elisabetta Dettori e le musiche di Quirico Solinas. L'Academia Cremonensis ha riconosciuto l'impegno dell'autore nella divulgazione della storia e della cultura. Il M.A.S.E. custodisce dentro lo storico scrigno della Torre Aragonese di Porto Conte, una copia, eseguita dai liutai dell'Academia, del violino Stradivari che fu di propietà dello scrittore francese. Ad accompagnare lo scrittore, si è recato a Cremona anche il Presidente del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell'Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana Raimondo Tilloca.



Nella foto: Massimiliano Fois durante la presentazione