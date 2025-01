Monica Chessa 27 settembre 2022 L'opinione di Monica Chessa Finalmente la Presidentessa d’Italia



Siamo arrivati al giorno zero, finalmente è stata eletta per la prima volta una donna con la promessa di poter ricoprire la massima carica di governo, la Presidentessa d’Italia, bene è un enorme passo avanti per le pari opportunità, le grandi rivoluzioni pacifiche iniziano così con la giusta equità, siamo tutti uguali e tutti possiamo. La squadra ha vinto e questo bisogna riconoscerlo grazie alla capacità di questa donna che è riuscita a mantenerla unita senza consentire mai a nessuno di prevalere solo per una tradizionale questione di genere. Noi del Dipartimento Pari Opportunità della Lega, siamo soddisfatti per un risultato così importante che non era dato per scontato, anzi tutt’altro come si denota da una campagna elettorale così breve dai toni così nitidamente avversi ad una proposta tutta al femminile. Ebbene bisogna iniziare a cambiare abitudini e pensare ad equilibri possibili che prescindano dal chi, possiamo evidenziare che da nessuna delle maggiori espressioni politiche presenti nello scenario nazionale si sia mai arrivati ad un’idea comune che vedesse come premier una lei. Oggi ci siamo, facciamo gli auguri a Giorgia Meloni una leader premiata dagli elettori, lei è sicuramente la prima di una lunga serie di nuove realtà alle quali bisognerà abituarsi. La normalità deve diventare normale, le donne possono fare bene quanto gli uomini ed è giusto che ricoprano incarichi di primo piano senza dover sempre essere messe da parte o utilizzate come “letterine” oppure come portatrici di colore nello scenario consueto. Noi della Lega ci riteniamo soddisfatti per il risultato ottenuto nel collegio di Sassari, siamo grati all’elettorato che ci ha consentito di eleggere il nostro Deputato, candidato all’uninominale, l’On. Dario Giagoni a cui facciamo i nostri auguri e sul quale riponiamo tutta la fiducia dei militanti e simpatizzanti per un rilancio del nostro partito su tutto il territorio. Bisogna ripartire dai principi di rigenerazione politica per poterci riaffermare sulle tematiche regionali grazie ad una presenza così importante all’interno del nuovo governo nazionale. Da adesso in poi bisognerà essere più presenti tra la gente e promuovere un collegamento diretto con le istituzioni, non succede spesso di poter cogliere un’occasione come quella che si è presentata dopo questo risultato elettorale, avere un’amministrazione comunale, regionale e nazionale tutte dalla stessa parte; quindi, non si può sbagliare. Ripartiamo da qui rimettiamoci al lavoro perché presto saremo davanti ad una nuova consultazione elettorale che non potrà trovarci impreparati. Per la Lega e per i Sardi inizia una nuova stagione politica, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che si sono adoperati scendendo in prima persona sul campo per promuovere la propria candidatura finalizzata al risultato unitario del partito.



*dipartimento regionale Pari Opportunità Lega