S.A. 28 settembre 2022 Fondi regionali per formazione sperimentale Sostegno a imprese operanti in Sardegna per organizzazione e gestione di percorsi formativi sperimentali: posticipati i termini al 13 ottobre



CAGLIARI - L’Assessorato regionale del Lavoro ha posticipato al 13 ottobre 2022 il termine di chiusura per la presentazione delle proposte progettuali per l’erogazione di sovvenzioni a imprese operanti in Sardegna per l’organizzazione e la gestione, anche per il tramite di Academy Aziendali, di percorsi formativi sperimentali volti a promuovere il rafforzamento e l’aggiornamento continuo delle competenze di lavoratori occupati e disoccupati nell’ambito di settori strategici. La presentazione delle proposte progettuali e degli allegati potrà essere effettuata dalle imprese interessate entro le ore 23.59 del 13 ottobre 2022, esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna.