Cor 29 settembre 2022 Parco: nuova convocazione in seconda Presidente e direttore ci ritentano: è convocata per la giornata di mercoledì 5 Ottobre 2022 (in seconda chiamata) l´assemblea del Parco di Porto Conte. Qualche giorno fa l´ennesima seduta andata deserta



ALGHERO - Nella sala conferenze della sede del Parco di Porto Conte “Casa Gioiosa”, a Tramariglio, dopo le seduta andata deserta qualche giorno fa, è stata riconvocata l'assemblea dell'Azienda Speciale. Convocazione sempre in seconda chiamata per la giornata di mercoledì 5 ottobre 2022 (prima convocazione per martedì mattina). All'ordine del giorno, oltre alle formalità ed alcune ratifiche di atti già assunti dal consiglio direttivo mesi addietro, due variazioni al bilancio di previsione e l'approvazione delle linee guida del Parco.



Foto d'archivio