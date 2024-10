Cor 3 ottobre 2022 Sette milioni per il trasporto scolastico La dotazione finanziaria destinata al servizio di trasporto scolastico è stata ulteriormente incrementata e prevede uno stanziamento annuo per il triennio 2022/2024 di 7 milioni di euro.



CAGLIARI - «Investiamo per garantire il diritto allo studio dei nostri giovani, incrementando i fondi per il trasporto pubblico». Così il Presidente della Regione Christian Solinas, dopo l’approvazione in Giunta del Piano dei contributi agli Enti Locali per la gestione del servizio di trasporto pubblico riservato agli studenti della scuola dell'obbligo per l’anno scolastico 2022/2023. La dotazione finanziaria destinata al servizio di trasporto scolastico è stata ulteriormente incrementata, fa notare il Presidente, e prevede uno stanziamento annuo per il triennio 2022/2024 di 7 milioni di euro. Questo, come ha sottolineato l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, tenendo conto del perdurare del periodo di emergenza sanitaria e dell'attuale situazione socioeconomica che fa, tra l'altro, registrare un aumento generalizzato dei costi delle materie prime, ed in particolare del costo del carburante da autotrazione, con accresciute difficoltà nell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico