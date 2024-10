Cor 5 ottobre 2022 Confcommercio: Casu presidente regionale Sebastiano Casu nuovo presidente regionale. Le sue prime parole: costruiremo soluzioni utili alla crescita delle imprese. L’avvicendamento è previsto dalle prassi di Confcommercio Sardegna che ogni tre anni affidano ad una componente territoriale il ruolo di rappresentanza dell’unione regionale



CAGLIARI - Si è tenuta ieri l’assemblea di Confcommercio Sardegna per il rinnovo degli organi sociali. Prende il posto di Nando Faedda, Sebastiano Casu presidente di Confcommercio Nord Sardegna, Vicepresidente Vicario è Nando Faedda, presidente Confcommercio Oristano, vicepresidente con delega all’amministrazione è stato eletto Agostino Cicalò, presidente Confcommercio Nuoro - Ogliastra, mentre Alberto Bertolotti è consigliere e presidente di Confcommercio Sud Sardegna. Durante l’assemblea sono stati rinnovati anche il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri. Il coordinatore regionale, che affiancherà il presidente Casu è Sandro Guiso, direttore di Confcommercio Nord Sardegna.



«Assolverò a questo incarico con impegno e piena disponibilità, ringrazio i soci per la fiducia accordata e i componenti la giunta con cui collaborerò per cercare di difendere i settori rappresentati con tutte le nostre forze, continuando ad interloquire con la politica della nostra regione al fine di soddisfare le esigenze delle imprese e dare voce alle loro problematiche - ha dichiarato Sebastiano Casu al termine della sua elezione - sono molti i problemi che rendono stagnate la nostra economia, e siamo disponibili ad illustrare al Governo regionale e agli stakeholder le nostre riflessioni per costruire soluzioni utili alla crescita delle imprese».



«L’avvicendamento è previsto dalle prassi di Confcommercio Sardegna che ogni tre anni affidano ad una componente territoriale il ruolo di rappresentanza dell’unione regionale -, ha spiegato l’ex presidente Nando Faedda - affido quindi all’amico Sebastiano il testimone con l’augurio di poter portare a compimento i processi relativi alla LR 3/2022 che prevede le azioni a sostegno dei progetti di investimento per le imprese del comparto per cui si sta aspettando ancora l’avviso pubblico; la gestione delle relazioni sindacali per l’accordo sulla detassazione dei premi di produttività e la deroga sui tempi determinati; alle altre progettualità proposte dalle imprese in vista della omnibus bis e della finanziaria a sostegno dell’economia locale. Naturalmente supporteremo, anche con la dott.ssa Sara Pintus che ha ben diretto l’Unione, i colleghi neo eletti con massima disponibilità nel passaggio di consegne».