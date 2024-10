Cor 5 ottobre 2022 Il libro di Giuliana Caputo a Su Palatu L´appuntamento è per Venerdì 7 ottobre alle ore 18.30 nella sala Angelo Diez a Su Palatu ´e sas Iscolas. Porteranno i saluti il sindaco Vincenzo Ligios e il presidente della Pro Loco Pietro Fois. Dialogherà con l´autrice Salvatore Meloni



VILLANOVA MONTELEONE - Sarà la scrittrice Giuliana Caputo con il suo nuovo libro "Il profumo del mirto" ad inaugurare venerdì 7 ottobre la seconda edizione della rassegna letteraria "Fogli d'autunno" a Villanova Monteleone. Il ciclo di incontri letterari, organizzato dalla locale Pro Loco con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, andrà avanti fino a dicembre con la presentazione di altri sette autori legati alla Sardegna e a Villanova.



La scrittrice campana, nata a Benevento, è laureata in lettere classiche. Ha insegnato per anni in diversi istituti di ogni ordine e grado e anche nelle scuole medie di Villanova Monteleone dal 1971 al 1980, lasciando un ottimo ricordo nei suoi alunni e colleghi.



Scrittrice poliedrica e fine poetessa, ha iniziato a pubblicare negli anni '90. Alcune delle sue opere hanno come sfondo la sua esperienza in Sardegna e, in particolare, a Villanova Monteleone. Qui ha conosciuto il proprio compagno di vita, un brigadiere dei carabinieri, che poi ha sposato. L'appuntamento è per Venerdì 7 ottobre alle ore 18.30 nella sala Angelo Diez a Su Palatu 'e sas Iscolas. Porteranno i saluti il sindaco Vincenzo Ligios e il presidente della Pro Loco Pietro Fois. Dialogherà con l'autrice Salvatore Meloni.