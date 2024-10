Cor 6 ottobre 2022 Rinnovo comitato di Borgata Maristella Domenica 30 ottobre 2022, dalle ore 9,00 alle 17,00 (orario continuato), presso l’oratorio di borgata (ex scuola materna), si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato di Borgata di Maristella, triennio 2022/2025



Possono partecipare alle elezioni, come da statuto (art. 3.1), le persone che abbiano compiuto i 18 anni: residenti in borgata, dimoranti in borgata, proprietari di edifici o terreni agrari della borgata. Il territorio a cui si fa riferimento è quello compreso tra la SS 127 bis e il mare, partendo da dove iniziano i poderi agrari (loc. Punta Negra) sino alla borgata di Maristella.



Il consiglio sarà composto da 09 rappresentanti, eletti a scrutinio segreto, tra gli appartenenti alle anzi dette categorie. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2022. Per informazioni è possibile rivolgersi al cell. 3397799018.