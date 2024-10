S.A. 10 ottobre 2022 Resto al Sud fa tappa a Cagliari Una giornata ricca, aperta alla cittadinanza e a tutti gli attori del territorio, che si confronteranno sull’importanza di attivare percorsi di autoimprenditorialità, anche da parte di categorie più svantaggiate, per avviare processi di rigenerazione urbana



CAGLIARI - Giovedì 13 ottobre 2022 nel quartiere Sant’Elia di Cagliari si terrà la tappa conclusiva del roadshow di Invitalia “La tua strada è il tuo quartiere”, un progetto itinerante che vuole portare gli incentivi di Resto al Sud in zone difficili, fuori dai circuiti tradizionali. A partire dalle 14.30 il centro polifunzionale Lazzaretto ospiterà l’evento conclusivo dell’iniziativa che approda a Cagliari, dopo le tappe di Salerno, Napoli, Foggia, Reggio Calabria, Messina: una giornata ricca, aperta alla cittadinanza e a tutti gli attori del territorio, che si confronteranno sull’importanza di attivare percorsi di autoimprenditorialità, anche da parte di categorie più svantaggiate, per avviare processi di rigenerazione urbana.



Gli esperti di Invitalia, insieme ai rappresentanti delle banche finanziatrici, di istituzioni locali e fondazioni di comunità, saranno presenti per illustrare ai giovani e ai cittadini le opportunità offerte dagli incentivi Resto al Sud per l’avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Il dibattito sarà tra l’altro arricchito dalla testimonianza di Luca Carboni, giovane cagliaritano che racconterà la storia della sua impresa, Oreri, un laboratorio di stampa e casa editrice indipendente finanziata con Resto al Sud.



Già in apertura, il coinvolgimento della cittadinanza sarà simbolicamente rappresentato attraverso la realizzazione di un “murale aperto”, un’attività di live painting alla quale gli abitanti del quartiere sono invitati a dare il loro contributo insieme agli artisti del collettivo Manu Invisible, Retro, Hesp. L’opera sarà poi conclusa e presentata formalmente alle ore 17.00. Tra i partecipanti che interverranno nel corso della giornata saranno presenti anche: Alessandra Zedda, Assessore al lavoro della Regione Sardegna; Adriano Giannola, Presidente Svimez; Enzo Durante, Responsabile Area Occupazione di Invitalia; Ilaria Nardi, Presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini; Claudio Zasso, Presidente della Cooperativa La Carovana; Marco Cannas, Direttore Area Cagliari di Intesa SanPaolo; Andrea Pianu, Responsabile di Legacoop Sociali Sardegna.



Sant’Elia dunque diventerà un laboratorio a cielo aperto e il Lazzaretto un incubatore di impresa in cui attivare processi di sviluppo e cittadinanza attiva, per intercettare le categorie più svantaggiate, spesso finanziariamente deboli, che solitamente non si avvicinano al mondo dell’imprenditoria. In chiusura, alle ore 20.00 è previsto un aperitivo a cura dell’Accademia del Buongusto e dalle 21.00 un momento di arte, musica e intrattenimento con il live painting di Retro, Manu Invisible, Hesp e la musica degli Angiolini Bros. Ma le opportunità non finiscono qui. Nei giorni successivi, il 14, 15 e 16 ottobre, dalle 15 alle 18, nel corso del S. Elia Food Festival, verrà allestito un corner nel quale gli esperti di Invitalia saranno a disposizione per incontrare potenziali nuovi imprenditori, fornendo tutte le informazioni su Resto al Sud. Per prenotazioni è anche possibile scrivere a angoloapprofondimenti@gmail.com.