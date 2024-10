Cor 11 ottobre 2022 Ryanair presenta 23 rotte da Cagliari Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo invernale da e per Cagliari con 23 rotte, incluso un nuovo collegamento con Genova. Presente l´assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa



CAGLIARI - Ryanair ha lanciato oggi il proprio operativo invernale da e per Cagliari con 23 rotte, incluso un nuovo collegamento con Genova, offrendo oltre il 10% di posti in più rispetto all’inverno 2019 e supportando oltre 60 posti di lavoro diretti altamente retribuiti nel settore dell’aviazione presso l'aeroporto di Cagliari.



L’operativo per l’inverno ’22 di Ryanair da Cagliari includerà: 23 rotte totali, inclusa una nuova per Genova; oltre 180 voli a settimana; oltre 1.700 posti di lavoro in totale, inclusi 60 diretti altamente retribuiti per gli equipaggi Ryanair. Ryanair opererà oltre 180 voli settimanali per l’inverno '22 (+14% vs inverno ’19 pre-pandemia) offrendo ai cittadini e visitatori di Cagliari la più ampia scelta di destinazioni.



Queste le rotte che verranno operate da e per Cagliari durante la stagione invernale 2022/23. Nazionali: Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Internazionali: Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi Beauvais, Siviglia.



Da sinistra: David Crognaletti Direttore Commerciale Sogaer, Mauro Bolla Country Manager per l'Italia di Ryanair, Gianni Chessa Assessore al Turismo Regione Autonoma della Sardegna, Renato Branca Amministratore Delegato Sogaer.