Senza mascherina, litiga con il vigile: assolto

ALGHERO - A sporgere denuncia presso il competente Tribunale di Sassari era stato un agente della Polizia locale di Alghero, a suo dire aggredito a male parole da un 55enne dopo un acceso diverbio con un 53enne. All'origine di tutto una mascherina male indossata, nonostante l'obbligo vigente in piena pandemia. Ma la reazione scomposta dell'uomo alla richiesta di documenti da parte dell'agente di polizia locale lo aveva indotto a procedere con la contestazione della violazione amministrativa. Apriti cielo: a qual punto lo scontro si era acceso fin dentro il comando di via Mazzini e la successiva accusa di «oltraggio a pubblico ufficiale». Ieri la parola fine: il giudice ha optato per l'assoluzione con formula piena, «perchè il fatto non sussiste».



