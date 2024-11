S.A. 24 ottobre 2022 Segretario e saldatore: corsi gratuiti a Sassari I corsi di formazione sono gratuiti, finanziati dal Programma Garanzia Giovani, e sono rivolti a persone disoccupate che non hanno compiuto i 30 o i 35 anni



SASSARI - Il Consorzio Edugov, in collaborazione con l’agenzia SPS srl, propone 4 percorsi formativi nella città di Sassari. I corsi di formazione sono gratuiti, finanziati dal Programma Garanzia Giovani, e sono rivolti a persone disoccupate che non hanno compiuto i 30 o i 35 anni.



I corsi hanno una durata di 200 ore, di cui una parte importante da svolgere come attività pratica presso aziende già selezionate del territorio, così da garantire alle allieve ed allievi un’esperienza di formazione e crescita professionale in un contesto aziendale reale. Tutti i corsi prevedono la certificazione delle competenze finale, valida su tutto il territorio europeo.



I corsi in partenza a Sassari sono i seguenti: Corso di saldatura e Corso Segreteria Organizzativa. Le iscrizioni devono pervenire ai Centri per l’impiego di competenza. Per informazioni visitare il sito www.edugov.it -> http://www.edugov.it/news/categoria/2/, contattare il 079 292787 o inviare una mail a info@edugov.it.