S.A. 21 ottobre 2022 Cyrano: via alle degustazioni a tema La prima serata sarà dedicata al Piemonte con i vini di Pietro Rinaldi, un´azienda storica che produce vini da oltre quattro generazioni



ALGHERO - Ripartono gli appuntamenti dedicati alle serate di degustazione alla libreria Cyrano di Alghero. Venerdì 28 ottobre alle 20,00 prende il via un ciclo di tre appuntamenti dedicati alle regioni italiane dei grandi vini rossi. La prima serata sarà dedicata al Piemonte con i vini di Pietro Rinaldi, un'azienda storica che produce vini da oltre quattro generazioni, attraverso il costante lavoro di qualificazione dei propri vigneti, la massima cura durante la vinificazione, il rispetto dei cicli lavorativi e delle tradizioni tramandate.



Verranno proposti 3 vini: Il Dolcetto d'Alba DOC Madonna di Como, Il Barbera d'Alba DOC Monpiano e il Barolo DOCG. Tre vini che rappresentano appieno un territorio tra i più vocati al mondo. Come consuetudine i tre vini saranno abbinati a finger food ispirati al loro carattere e al territorio da cui provengono. I posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Il ciclo di appuntamenti proseguirà a dicembre con i grandi rossi del Veneto e a gennaio con la Toscana.